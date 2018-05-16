هوندا سيفيك صالون متوفرة في المملكة المتحدة لأول مرة

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أعلنت هوندا عن توافر سيارة سيفيك ذات الأبواب الأربعة والمزودة بمحركات الديزل والديزل في المملكة المتحدة لأول مرة منذ إطلاق الجيل الحالي, وتأتي السيارة في طرازات البنزين بمحرك i-VTEC بشاحن توربيني سعة 1.0 لتر ، والذي يتوفر أيضا في طراز الهاتشباك ، مع ناقل حركة إما يدوي أو ناقل حركة CVT. وسيستخدم طراز الديزل مع سيفيك صالون وحدة i-DTEC سعة 1.6 لتر ، مع ناقل مانيوال قياسي أو ناقل حركة أوتوماتيكي اختياري من تسع سرعات.

وتماما مثل الهاتشباك ، فإن هوندا سيفيك الصالون تم بناؤها في تركيا ، وأصبحت الآن أوسع ، وأطول وأقل في الارتفاع من أي من سابقاتها ، وتتميز بجسم مصمم بشكل حاد وتوفر المقصورة الداخلية مساحة رائدة في فئتها وفقًا لشركة هوندا ، بالإضافة إلى تحسينات استثنائية.

كما تم تثبيت وضع القيادة بشكل أكثر انخفاضاً في محاولة لإعطاء السائق شعورا أكبر بالارتباط بالسيارة ، وبما يعزز من الطابع الرياضي للنموذج الياباني الشهير. وقال فيل ويب ، رئيس قسم السيارات في شركة هوندا في المملكة المتحدة: “تعتبر سيفيك نموذجا أساسيا لشركة هوندا في أوروبا ، وقد كانت في قلب تاريخ المبيعات والتصنيع القوي للعلامة التجارية ، وإن وصول النسخة الصالون إلى سوق المملكة المتحدة يكمل عائلة سيفيك وسيشكل إضافة رائعة لمعارضنا “.

وستعلن شركة هوندا في المملكة المتحدة عن تسعير وتفاصيل تقنية أخرى أقرب إلى وقت الإطلاق في أغسطس.