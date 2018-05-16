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كريستيانو يهدد بالرحيل حال انضمام صلاح للريال

كريستيانو يهدد بالرحيل حال انضمام صلاح للريال
نواف السالم(صدى):

نشرت صحف عالمية أنباء حول تهديد نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، بالرحيل إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل؛ إذا تعاقد رئيس النادي فلورنتينو بيريز مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وفسرت التقارير الصحفية بأن ” رونالدو ” لا يريد نجمًا آخر في الفريق يقاسمه دور البطولة في ريال مدريد، خاصة في ضوء اقتناص صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزى وكما تُوج أفضل لاعب في المسابقة .

ويُذكر أن كريستيانو وصلاح سيتقابلان وجهًا لوجه بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري في كييف، وهي ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان، حيث سبقتها مباراة ودية بين البرتغال ومصر، مارس الماضي، وفازت البرتغال بهدفين لهدف واحد.

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 3 ساعات

اعوذ بالله من الحقد.
لو كان كريستيانو واثق من نفسه ما كان قال هذا الكلام.

[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 3 ساعات

حقووووووود بس ان شاء الله صلاح يتوفق عليه

[ عدد التعليقات: 4729 ] نشر منذ 3 ساعات

خايف أنه يحطونه أحتياطي * لـ محمد صلاح ****

[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 3 ساعات

فعلاً هذا الشاذ يغار من صلاح … الله يوفقك ياصلاح وينصرك على من عداك ويكفيك الشر 💖

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 ساعات

أنا ماأشوفها فكرة كويسة ان صلاح يروح ريال مدريد ماراح يضمن اللعب أساسي كل مباراة وهذا راح يخلي مستواه يتراجع

[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 2 ساعتين

عيشي يابطه دور الوزة

[ عدد التعليقات: 10240 ] نشر منذ 1 ساعة

لان كرستيانو عرف ان مستواه انخفض كثيرا وخايف من محمد صلاح يسحب البساط من تحت قدميه ويصبح

المهاجم الاول في الريال

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة

لاتبالغوا شو يسحب البساط ومايسحب هذا كريستيانو ياجماعة ظاهرة كروية بحالها
وبالتوفيق لصلاح

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