كريستيانو يهدد بالرحيل حال انضمام صلاح للريال
نشرت صحف عالمية أنباء حول تهديد نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، بالرحيل إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل؛ إذا تعاقد رئيس النادي فلورنتينو بيريز مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وفسرت التقارير الصحفية بأن ” رونالدو ” لا يريد نجمًا آخر في الفريق يقاسمه دور البطولة في ريال مدريد، خاصة في ضوء اقتناص صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزى وكما تُوج أفضل لاعب في المسابقة .
ويُذكر أن كريستيانو وصلاح سيتقابلان وجهًا لوجه بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري في كييف، وهي ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان، حيث سبقتها مباراة ودية بين البرتغال ومصر، مارس الماضي، وفازت البرتغال بهدفين لهدف واحد.
عبدالله[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله من الحقد.
لو كان كريستيانو واثق من نفسه ما كان قال هذا الكلام.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 3 ساعات
حقووووووود بس ان شاء الله صلاح يتوفق عليه
رااايق[ عدد التعليقات: 4729 ] نشر منذ 3 ساعات
خايف أنه يحطونه أحتياطي * لـ محمد صلاح ****
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 3 ساعات
فعلاً هذا الشاذ يغار من صلاح … الله يوفقك ياصلاح وينصرك على من عداك ويكفيك الشر 💖
صقر[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا ماأشوفها فكرة كويسة ان صلاح يروح ريال مدريد ماراح يضمن اللعب أساسي كل مباراة وهذا راح يخلي مستواه يتراجع
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28489 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
qlq[ عدد التعليقات: 1098 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيشي يابطه دور الوزة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10240 ] نشر منذ 1 ساعة
لان كرستيانو عرف ان مستواه انخفض كثيرا وخايف من محمد صلاح يسحب البساط من تحت قدميه ويصبح
المهاجم الاول في الريال
🐪🐪يازين الصحراء🌴🌴[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتبالغوا شو يسحب البساط ومايسحب هذا كريستيانو ياجماعة ظاهرة كروية بحالها
وبالتوفيق لصلاح