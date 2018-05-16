كريستيانو يهدد بالرحيل حال انضمام صلاح للريال

نواف السالم(صدى):

نشرت صحف عالمية أنباء حول تهديد نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، بالرحيل إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل؛ إذا تعاقد رئيس النادي فلورنتينو بيريز مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وفسرت التقارير الصحفية بأن ” رونالدو ” لا يريد نجمًا آخر في الفريق يقاسمه دور البطولة في ريال مدريد، خاصة في ضوء اقتناص صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزى وكما تُوج أفضل لاعب في المسابقة .

ويُذكر أن كريستيانو وصلاح سيتقابلان وجهًا لوجه بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري في كييف، وهي ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان، حيث سبقتها مباراة ودية بين البرتغال ومصر، مارس الماضي، وفازت البرتغال بهدفين لهدف واحد.