شركة ” بن زقر ” للمواد العازلة تعلن عن وظائف شاغرة بالجبيل الصناعية
كشفت شركة بن زقر للمواد العازلة المحدودة، في الجبيل الصناعية، عن توفر عدد من الوظائف، وفقًا للمسميات التالية:
1- مدير الجودة والسلامة ” QHSE ” .
– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في مجال ” السلامة / الهندسة الميكانيكية – الكهربائية ” .
– عدد سنوات الخبرة: 4 – 5 سنوات.
– موقع الوظيفة: مدينة الجبيل الصناعية.
2- مهندس مبيعات ” SALES ENGINEER – ROTATING ”
– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في ” الهندسة الميكانيكية – الكهربائية ” .
– عدد سنوات الخبرة: 2 – 5 سنوات يفضل من لديه خبرة سابقة في التعامل مع شركة أرامكو وسابك.
– موقع الوظيفة: مدينة الخبر.
3- مطور برمجيات ” DOT NET WEB DEVELOPER ” .
– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في تقنية المعلومات.
– عدد سنوات الخبرة: 2 – 5 سنوات يفضل من لديه خبرة في
– NET WEB APPLICATION, C#, JS, ORACLE SQL & PLSQL, JAVA,
-CRYSTAL REPORT, JQUERY, EXTJS, BOOTSTRAP, FOUNDATION.
– موقع الوظيفة: مدينة الخبر.
4- مُدخل بيانات ” DATA ENTRY ”
– الشهادة المطلوبة: دبلوم فوق الثانوية.
– عدد سنوات الخبرة: 1 – 3 سنوات.
– موقع الوظيفة: مدينة الجبيل الصناعية.
وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على:
[email protected]
أو الاتصال على الرقم ” 0138640980 ” تحويلة رقم 121.
عمار[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 2 ساعتين
يااخوان كل الشركات الخاصة توظف السعوديين في اقل الوظائف مثل حراس امن وعمال بس من اجل رفع نسبة السعوده فقط والوظائف المميزه للغير!!
طلال[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 2 ساعتين
وفرع الخرج حق بن زقر المحاسبين من السودان وهنود مدراء والعمال سعوديين 😂😂