شركة ” بن زقر ” للمواد العازلة تعلن عن وظائف شاغرة بالجبيل الصناعية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بن زقر للمواد العازلة المحدودة، في الجبيل الصناعية، عن توفر عدد من الوظائف، وفقًا للمسميات التالية:

1- مدير الجودة والسلامة ” QHSE ” .

– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في مجال ” السلامة / الهندسة الميكانيكية – الكهربائية ” .

– عدد سنوات الخبرة: 4 – 5 سنوات.

– موقع الوظيفة: مدينة الجبيل الصناعية.

2- مهندس مبيعات ” SALES ENGINEER – ROTATING ”

– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في ” الهندسة الميكانيكية – الكهربائية ” .

– عدد سنوات الخبرة: 2 – 5 سنوات يفضل من لديه خبرة سابقة في التعامل مع شركة أرامكو وسابك.

– موقع الوظيفة: مدينة الخبر.

3- مطور برمجيات ” DOT NET WEB DEVELOPER ” .

– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في تقنية المعلومات.

– عدد سنوات الخبرة: 2 – 5 سنوات يفضل من لديه خبرة في

– NET WEB APPLICATION, C#, JS, ORACLE SQL & PLSQL, JAVA,

-CRYSTAL REPORT, JQUERY, EXTJS, BOOTSTRAP, FOUNDATION.

– موقع الوظيفة: مدينة الخبر.

4- مُدخل بيانات ” DATA ENTRY ”

– الشهادة المطلوبة: دبلوم فوق الثانوية.

– عدد سنوات الخبرة: 1 – 3 سنوات.

– موقع الوظيفة: مدينة الجبيل الصناعية.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على:

[email protected]

أو الاتصال على الرقم ” 0138640980 ” تحويلة رقم 121.