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شركة ” بن زقر ” للمواد العازلة تعلن عن وظائف شاغرة بالجبيل الصناعية

شركة ” بن زقر ” للمواد العازلة تعلن عن وظائف شاغرة بالجبيل الصناعية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بن زقر للمواد العازلة المحدودة، في الجبيل الصناعية، عن توفر عدد من الوظائف، وفقًا للمسميات التالية:

1- مدير الجودة والسلامة ” QHSE ” .
– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في مجال ” السلامة / الهندسة الميكانيكية – الكهربائية ” .
– عدد سنوات الخبرة: 4 – 5 سنوات.
– موقع الوظيفة: مدينة الجبيل الصناعية.

2- مهندس مبيعات ” SALES ENGINEER – ROTATING ”
– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في ” الهندسة الميكانيكية – الكهربائية ” .
– عدد سنوات الخبرة: 2 – 5 سنوات يفضل من لديه خبرة سابقة في التعامل مع شركة أرامكو وسابك.
– موقع الوظيفة: مدينة الخبر.

3- مطور برمجيات ” DOT NET WEB DEVELOPER ” .
– الشهادة المطلوبة: بكالوريوس في تقنية المعلومات.
– عدد سنوات الخبرة: 2 – 5 سنوات يفضل من لديه خبرة في
– NET WEB APPLICATION, C#, JS, ORACLE SQL & PLSQL, JAVA,
-CRYSTAL REPORT, JQUERY, EXTJS, BOOTSTRAP, FOUNDATION.
– موقع الوظيفة: مدينة الخبر.

4- مُدخل بيانات ” DATA ENTRY ”
– الشهادة المطلوبة: دبلوم فوق الثانوية.
– عدد سنوات الخبرة: 1 – 3 سنوات.
– موقع الوظيفة: مدينة الجبيل الصناعية.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على:
[email protected]

أو الاتصال على الرقم ” 0138640980 ” تحويلة رقم 121.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 2 ساعتين

يااخوان كل الشركات الخاصة توظف السعوديين في اقل الوظائف مثل حراس امن وعمال بس من اجل رفع نسبة السعوده فقط والوظائف المميزه للغير!!

[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 2 ساعتين

وفرع الخرج حق بن زقر المحاسبين من السودان وهنود مدراء والعمال سعوديين 😂😂

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