وظائف نسائية شاغرة في شركة AWI Company بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة AWI COMPANY، العاملة في مجال الدعاية والإعلان عن طرح وظائف شاغرة للمواطنات بمسمى مشرفة خدمة عملاء في منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أنه يشترط أن تكون المتقدمة سعودية حاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال، كما أنها تمتلك خبرة لا تقل عن سنة بمسمى مشرفة خدمة عملاء، أو خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ممثلة خدمة عملاء، وأن تكون جاهزة للعمل.

وأشارت إلى أن المميزات تتمثل في: رواتب مجزية، وإجازة سنوية 30 يومًا، وتأمين طبي، داعيةً الراغبات في شغل الوظائف السابق ذكرها إلى التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي مع تحديد المسمى الوظيفي: [email protected]