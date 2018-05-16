مقيم ومقيمة عربيان وراء تنظيم الحفل المختلط بأحد المستشفيات
كشفت مصادر لصحيفة ” صدى ” ، أن الحفل الراقص المختلط الذي أقيم خارج مستشفى شرق الرياض الخميس الماضي ، أشرف على تنظيمه مقيم ومقيم عربيان يرأسان قسمًا وظيفيًا بالمستشفى.
وكان قد أظهر مفطع فيديو، حفلًا راقصًا بالمستشفى المذكور ظهر فيها بعض الموظفين والموظفات يقدمون عروضًا بزيِّهم الرسمي على خشبة أحد المسارح، وسط موسيقى صاخبة.
يذكر أن وزارة الصحة، لم تصدر بيانًا حول الواقعة، حتى الآن.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47157 ] نشر منذ 2 ساعتين
شخللوهم وادبوا فيهم اللي باالاصلاب ,,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذر اقبح من ذنب….
المقيم والمقيمه جايين بأقامه ولو شافو عريف الجوازات صنيتان جتهم الهلعه….
فهل يعقل انهم نظموا كل هذا بالخفاء… وبالتطييز لأدارة المستفشى…؟
يا غلام …حدث الناس بما يعقل
طلال[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد انهم الممرضين الأجانب اما بناتنا وعيالنا فهم ارفع وأشرف من كذا مواقف
ماجد[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلحهم ويصلحنا ويغفر لنا أجمعين
والله سيؤثر على سمعة الممرضات
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤔 من بياع الكليجه والجنادريه لحفل غنائي راقص..وبعدين زعلانين من اللي راحو حفل تانر حسني اللي نظمته الحكومه!!
كان زمان[ عدد التعليقات: 2976 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا قلبي الصغير …… لا تحمل …
خديجه[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 2 ساعتين
🔴 الأخطاء لم تقف على المعلمين
ولو كان هذا في احد المدارس لقامت الدنيا ولم تقعد
إذا بأختصار الكل معرض للخطأ
فلماذا أخطاء المعلمين والمعلمات الفردية تحجم وغيرها تصغر
نوير[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين ادارة المستشفى حتى لو كانوا المسئولين مغتربين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا كنتم صادقين … صدروا عقوبه قاسيه بحقهما مع تسفيرهم وحظر دخولهم البلد وشهروا بهم كما شهروا بسمعة ورعات البلد ….
كذا افحمكم عضوا الهيىة السابق الشيخ نجر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28478 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 30 دقيقة
يالربع احد يخيرنا وش جنسيتهن….
ناوي ابسط مضارب بني محماس أول ايام العيد برأص ومغنى وطرب…