مقيم ومقيمة عربيان وراء تنظيم الحفل المختلط بأحد المستشفيات

سعيد العجل(صدى):

كشفت مصادر لصحيفة ” صدى ” ، أن الحفل الراقص المختلط الذي أقيم خارج مستشفى شرق الرياض الخميس الماضي ، أشرف على تنظيمه مقيم ومقيم عربيان يرأسان قسمًا وظيفيًا بالمستشفى.

وكان قد أظهر مفطع فيديو، حفلًا راقصًا بالمستشفى المذكور ظهر فيها بعض الموظفين والموظفات يقدمون عروضًا بزيِّهم الرسمي على خشبة أحد المسارح، وسط موسيقى صاخبة.

يذكر أن وزارة الصحة، لم تصدر بيانًا حول الواقعة، حتى الآن.

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