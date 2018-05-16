بالفيديو.. ” المغامسي ” : حققت الفوز لمدرستي بأحد المسابقات في الصغر
تطرق الشيخ الدكتور صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خلال لقاءه بحلقة من برنامج ” من الصفر ” التي ستبث في رمضان، للحديث عن موقفًا من طفولته أسهم في تحقيق الفوز لمدرسته.
وقال ” المغامسي ” : ” خلال مشاركتي في المسابقة، كان الطلاب يجيبون على كل الأسئلة، بينما أنا لم أجب على أي سؤال ” ، ليستمر الوضع على ذلك، حتى تقدمت عليهم المدرسة الأخرى بفارق 5 نقط.
متابعُا: ” عند طرح السؤال الأخير عمن هو هنري كسينجر، لم يجب أحد ” ، مشيرًا إلى أنه رفع يده وأجاب بأنه وزير الخارجية الأمريكي؛ لتحصل مدرستهم على 20 درجة؛ ليحقق بذلك الفوز في المسابقة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47157 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه ,,
,, الله يحفظك ياشيخ صالح ,, آمين ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 2 ساعتين
حياك الله بينا إخوانك ياشيخنا الغالي ربي يحفظك ويستر عليك
طلال[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقك يا شيخنا صالح المغامسي وييسر امرك نحبك في ألله
عمار[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله انت تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى..
الله يزيدك من فضله ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 2 ساعتين
عفواً هم اشباااه الرجال …. ههههههههههه مثل المتخلف شلاليح والحربي
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 2 ساعتين
فين التعليق ياحبايب 😁هاتو الهرجه كامله بليز
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28477 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الرحمن
الله يزيدك من علمه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1040 ] نشر منذ 2 ساعتين
قل قسم 🐴
كان زمان[ عدد التعليقات: 2976 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناقدة تعليقك .. مبتور ومشوه ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 1 ساعة
كان زمان 🙁😢 هذا نوع من انواع اللعانه الله يكفيك الشر
كل اللي قلتو انو ماشاء الله تبارك الله الشبخ قدوه ياليت بعض الرجال يتعلمو منه بدال ماهما يطقو حنك ويتواقحو علينا هنا 🙁😕 بس قلت كذا
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 1 ساعة
😭😢 اخيراً