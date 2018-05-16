بالفيديو.. ” المغامسي ” : حققت الفوز لمدرستي بأحد المسابقات في الصغر

نايف السالم(صدى):

تطرق الشيخ الدكتور صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خلال لقاءه بحلقة من برنامج ” من الصفر ” التي ستبث في رمضان، للحديث عن موقفًا من طفولته أسهم في تحقيق الفوز لمدرسته.

وقال ” المغامسي ” : ” خلال مشاركتي في المسابقة، كان الطلاب يجيبون على كل الأسئلة، بينما أنا لم أجب على أي سؤال ” ، ليستمر الوضع على ذلك، حتى تقدمت عليهم المدرسة الأخرى بفارق 5 نقط.

متابعُا: ” عند طرح السؤال الأخير عمن هو هنري كسينجر، لم يجب أحد ” ، مشيرًا إلى أنه رفع يده وأجاب بأنه وزير الخارجية الأمريكي؛ لتحصل مدرستهم على 20 درجة؛ ليحقق بذلك الفوز في المسابقة.