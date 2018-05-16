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بالفيديو.. ” المغامسي ” : حققت الفوز لمدرستي بأحد المسابقات في الصغر

بالفيديو.. ” المغامسي ” : حققت الفوز لمدرستي بأحد المسابقات في الصغر
نايف السالم(صدى):

تطرق الشيخ الدكتور صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، خلال لقاءه بحلقة من برنامج ” من الصفر ” التي ستبث في رمضان، للحديث عن موقفًا من طفولته أسهم في تحقيق الفوز لمدرسته.

وقال ” المغامسي ” : ” خلال مشاركتي في المسابقة، كان الطلاب يجيبون على كل الأسئلة، بينما أنا لم أجب على أي سؤال ” ، ليستمر الوضع على ذلك، حتى تقدمت عليهم المدرسة الأخرى بفارق 5 نقط.

متابعُا: ” عند طرح السؤال الأخير عمن هو هنري كسينجر، لم يجب أحد ” ، مشيرًا إلى أنه رفع يده وأجاب بأنه وزير الخارجية الأمريكي؛ لتحصل مدرستهم على 20 درجة؛ ليحقق بذلك الفوز في المسابقة.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 47157 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههه ,,

,, الله يحفظك ياشيخ صالح ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 2 ساعتين

حياك الله بينا إخوانك ياشيخنا الغالي ربي يحفظك ويستر عليك

[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقك يا شيخنا صالح المغامسي وييسر امرك نحبك في ألله

[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله انت تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى..

الله يزيدك من فضله ..

[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 2 ساعتين

عفواً هم اشباااه الرجال …. ههههههههههه مثل المتخلف شلاليح والحربي

[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 2 ساعتين

فين التعليق ياحبايب 😁هاتو الهرجه كامله بليز

[ عدد التعليقات: 2976 ] نشر منذ 2 ساعتين

ناقدة تعليقك .. مبتور ومشوه ..

[ عدد التعليقات: 4969 ] نشر منذ 1 ساعة

كان زمان 🙁😢 هذا نوع من انواع اللعانه الله يكفيك الشر
كل اللي قلتو انو ماشاء الله تبارك الله الشبخ قدوه ياليت بعض الرجال يتعلمو منه بدال ماهما يطقو حنك ويتواقحو علينا هنا 🙁😕 بس قلت كذا

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