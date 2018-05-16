20 فعالية تقدمها ” الترفيه ” في مناطق المملكة برمضان

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفية، عن تنظيم 20 فعالية مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، بجميع مناطق المملكة، بما يتناسب مع روحانية الشهر ومكانته لدى المسلمين.

وجاءت الفعاليات على النحو التالي:

1-فعالية ” سفن مونز ” والتي تتكون من سبع قبب، تمثل كل قبة عصر من العصور الإسلامية وتقدم أنواع مختلفة من الأطعمة، وتعكس على أسقفها بتقنية DM3 قصص من التاريخ الإسلامي والخطوط العربية بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى منطقة داخلية لأنشطة الأطفال، وذلك من بداية الشهر الكريم حتى نهايته، في الرياض بجانب مركز الملك عبدالله المالي.

2- فعالية ” حارة رمضان الترفيهية ” التي تستمر طوال الشهر الكريم، وتقدم فوازير وأسواق تراثية وغيرها من الأنشطة الثقافية والرياضية، في حديقة الملك عبدالله بالملز.

3- فعالية ” أيام زمان 2 ” في قاعة الفريدة في الفترة من 3 إلى 6 رمضان حيث تحتوي على بازار وألعاب شعبية.

4- فعالية بعنوان ” رمضان في حارتنا ” تقام في الفترة من 5 إلى 29رمضان، وهي ذو طابع تراثي وترفيهي، وتقام في مركز المعارض والمؤتمرات في الرياض.

5- فعالية ” معرض شالكي رمضان 3 ” الترفيهية والاجتماعية، تقام في فندق كاون بلازا- المدينة الرقمية، على مدى 3 أيام من 11 إلى 13 رمضان.

6- فعالية ” لمة رمضانية ” التي سيكون العوائل والأفراد فيها على موعد مع مشاهدة ثقافات البلدان الإسلامية في رمضان وذلك في قاعة الفريدة على مدى ثلاثة أيام بين 8 و10 رمضان.

7- فعالية ” غبقة2″ في الفترة من 9 إلى 13رمضان في قاعة أوشا، بالرياض.

8- مهرجان ” بساط الريح ” في الفترة من5 إلى 10 رمضان، بتنظيم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية، والذي يعود ريعه لصالح دعم البرامج والنشاطات الخيرية التي تشرف عليها الجمعية، وذلك في أرض المعارض للفعاليات والمؤتمرات، في جدة.

6- 9-الفعالية التراثية الوطنية ” 1351هـ ” التي تندرج تحت مبادرة ” خلك تراثي ” في الفترة من 7 إلى 17رمضان والتي تحث الشباب على المحافظة على التراث الوطني، وي قرية المرسال بجدة.

10- فعالية ” قمرا 2 ” من 16 إلى 18رمضان، لعرض مستلزمات العيد، في طريق الملك عبدالعزيز.

11- فعالية ” تمر ولبن ” في فندق سوفيتيل بجدة في الفترة من 1إلى3رمضان.

12- و يتاح للجمهور حضور فعالية ” خان الخليلي ” في بوابة جدة – إعمار في الفترة من 7 إلى 11رمضان.

13- فعالية ” خيمتنا ” على طريق الملك عبدالعزيز، على مدار شهر رمضان.

14- فعالية ” نقوة ” في الفترة من 14 إلى 16 رمضان في ” لي برستيج مول ” .

15- فعالية ” ليالي مشارف الرمضانية ” في مجمع مشارف السكني في الفترة من 13 إلى 17 رمضان.

16-معرض ” كنوز العصر الذهبي ” في مكة المكرمة، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 رمضان في فندق هيلتون بجبل عمر.

17- فعالية ” احكي يارمضان ” خلال الفترة من 10 إلى 19 رمضان وذلك في الدائري الثاني.

18-فعالية ” طلعة رمضانية ” للعائلات في الفترة من 10 إلى 19 رمضان، على الساحل الشرقي.

19-فعالية ” حزاوي ” في مركز سايتك بالخبر، وذلك في الفترة من 14 إلى 16 رمضان.

20- فعالية ” كراج ” وهو عبارة عن مكان يجمع الإثارة بأجواء الإضاءة والديكورات المستوحاة من الكراج الأوروبي المشبعة بالألوان، وذلك في الفترة من 8 إلى 12رمضان.