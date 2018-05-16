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” حساب المواطن ” يوضح طريقة التعامل مع الاعتراضات على قيمة الدعم

” حساب المواطن ” يوضح طريقة التعامل مع الاعتراضات على قيمة الدعم
نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة التعامل مع الاعتراضات الواردة إلى الحساب على قيمة الدعم.

وقال ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” سيتم التعامل مع الاعتراضات الواردة على قيمة الدعم خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع ” .

وأضاف الحساب أنه: ” في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعد كل دفعه بنسمع نفس الكلام وما ف اعتراضات بتتحل
قدمت اعتراض بعد الدفعة الخامسة ولهالحين ما بعرف اتقبل او لا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا اخ ماجد القائمين على البرنامج الله يرزقهم بالخير بيساعدوا كل من يتقدم بطلب او اعتراض ومخصصين حساب مختص للرد على الاستفارات راسلهم بمشكلتك وان شاء الله بتتحل

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