” حساب المواطن ” يوضح طريقة التعامل مع الاعتراضات على قيمة الدعم

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، طريقة التعامل مع الاعتراضات الواردة إلى الحساب على قيمة الدعم.

وقال ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” سيتم التعامل مع الاعتراضات الواردة على قيمة الدعم خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع ” .

وأضاف الحساب أنه: ” في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض ” .