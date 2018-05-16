وفاة ” متسولة ” يثير الجدل.. والسبب ثروتها الطائلة

بيروت(صدى):

تسببت وفاة متسولة لبنانية داخل سيارة، في إثارة جدل كبير؛ وذلك بعد العثور على ثروة تركتها تٌقدر بأكثر من مليون دولار.

ووفقًا لما جاء بالتحقيقات، فقد تم العثور على مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية نقدًا و1.7 مليار ليرة لبنانية في البنك، أي ما يعادل مليون ومئة ألف دولار أمريكي.

حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك ” المتوفاة ” حساب بقيمة مليار وسبعائمة مليون ليرة، كما ثبت أن سبب الوفاة طبيعي.