وفاة ” متسولة ” يثير الجدل.. والسبب ثروتها الطائلة
تسببت وفاة متسولة لبنانية داخل سيارة، في إثارة جدل كبير؛ وذلك بعد العثور على ثروة تركتها تٌقدر بأكثر من مليون دولار.
ووفقًا لما جاء بالتحقيقات، فقد تم العثور على مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية نقدًا و1.7 مليار ليرة لبنانية في البنك، أي ما يعادل مليون ومئة ألف دولار أمريكي.
حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك ” المتوفاة ” حساب بقيمة مليار وسبعائمة مليون ليرة، كما ثبت أن سبب الوفاة طبيعي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47157 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله ,,
,, هذي سالفة اللي يقول // تجمع النمله ومن بخت الجمل ,,,,,,
,, طول عمرها وهي تتسول وتمد يدها للناس ،،
,, وباالنهايه إما يتقاسموها الورثه او تروح لصندوق الدوله ( يتقاسموه الحرامية الكبار ) ,,
,, دنيا مادامت لاحد ،،،
قال تعالى :
(( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )) صدق الله العظيم …
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1152 ] نشر منذ 43 دقيقة
كلامك صح اخي الكريم ابومحمد