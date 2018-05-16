  • الأربعاء 16

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. وفاة ” متسولة ” يثير الجدل.. والسبب ثروتها الطائلة

وفاة ” متسولة ” يثير الجدل.. والسبب ثروتها الطائلة

وفاة ” متسولة ” يثير الجدل.. والسبب ثروتها الطائلة
بيروت(صدى):

تسببت وفاة متسولة لبنانية داخل سيارة، في إثارة جدل كبير؛ وذلك بعد العثور على ثروة تركتها تٌقدر بأكثر من مليون دولار.

ووفقًا لما جاء بالتحقيقات، فقد تم العثور على مبلغ 5 ملايين ليرة لبنانية نقدًا و1.7 مليار ليرة لبنانية في البنك، أي ما يعادل مليون ومئة ألف دولار أمريكي.

حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك ” المتوفاة ” حساب بقيمة مليار وسبعائمة مليون ليرة، كما ثبت أن سبب الوفاة طبيعي.

 


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 47157 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله ,,

,, هذي سالفة اللي يقول // تجمع النمله ومن بخت الجمل ,,,,,,

,, طول عمرها وهي تتسول وتمد يدها للناس ،،

,, وباالنهايه إما يتقاسموها الورثه او تروح لصندوق الدوله ( يتقاسموه الحرامية الكبار ) ,,

,, دنيا مادامت لاحد ،،،

قال تعالى :
(( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )) صدق الله العظيم …

[ عدد التعليقات: 1152 ] نشر منذ 43 دقيقة

كلامك صح اخي الكريم ابومحمد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *