مكتب تحقيقات الطيران يباشر التحقيق في واقعة طائرة الخنفة

محمود البلوي(صدى):

وصل فريق من مكتب تحقيقات الطيران، صباح اليوم، إلى موقع تحطم طائرة المراقبة الجوية في محمية الخنفة.

وباشر الفريق، التحقيق الميداني في الواقعة، التي توفي على إثرها مدير المحمية و3 آخرين كانوا يباشرون عملهم.

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