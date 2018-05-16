مكتب تحقيقات الطيران يباشر التحقيق في واقعة طائرة الخنفة
وصل فريق من مكتب تحقيقات الطيران، صباح اليوم، إلى موقع تحطم طائرة المراقبة الجوية في محمية الخنفة.
وباشر الفريق، التحقيق الميداني في الواقعة، التي توفي على إثرها مدير المحمية و3 آخرين كانوا يباشرون عملهم.
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طلال[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 60 دقيقة
لو أن الناس يتعايشون مع البيئة بسلام لما أغلقت هذه المحميات لكن للأسف هم مضطرين لإغلاقها ، أما تكاثرها المحدود فهى حيوانات فطرية تتكاثر على قدر ما يكفيها من غذاء
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 58 دقيقة
لو ياعزيزي طلال لاتنغلق! المشكلة ادارية وعملية وحقوقية !لا يعقل ان ارعى مصلحة ١٢٠ غزال واعطيها مساحة بحجم البحرين على حساب مصالح وحقوق(بشر)#مواطنون !
شاب من محافظة حقل قام بمجهود وتمويل شخصي بأنشاء محمية للوعول ونجح بنسبة تفوق وبمراحل محميات تبوك .. اتمنى يستنيروا منه #المجاهدين