هنا ” أبو غريب ” .. حكاية تعذيب في كل شبر ” فيديو “

بغداد(صدى):

هنا معتقل أبو غريب، الذي شيَّدته القوات الأمريكية في العراق، ليلاقي فيه العراقيون أبشع ألوان التعذيب، ففي كل شبر في هذا المعتقل يوجد حكاية لأحدهم، ووراء كل خطوة فيه قصة تعذيب.

ومن ضمن هذه القصص، حكاية لـ علي القيسي صاحب الصورة الأشهر في السجن اللعين والذي ظهر فيها وهو يقف كشبح مغطى الرأس ويلبس بطانية، وموصولًا بأسلاك الكهرباء.

يروي المعتقل الشبح، لبرنامج ” ضيف وحكاية ” المذاع على فضائية ” دويتشي فيلة ” الألمانية، أنه كان دائمًا يتم صعقه بالكهرباء حتى أنه في إحدى المرات عض لسانه من شدة الألم ما تسبب في نزيف الدم منه، كل هذا والجنود حوله يضحكون.

وأوضح أنه عندما رآه الجنود هكذا، أحضروا الطبيب الذي فتح فمه من حذاءه وعندما وجد أن الدم من لسانه وليس من معدته، أخبر الجنود بأن يستمروا.

وقال ” القيسي ” إن ما يعاني منه من جروح نفسة هي أعمق وأشد من الجروح الجسدية .