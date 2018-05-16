في زيارة له.. وزير الحرس الوطني يهنئ المفتي بقدوم رمضان

نايف السالم(صدى):

هنأ وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف؛ مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ بقدوم شهر رمضان المبارك؛ حيث جاء ذلك في زيارة له وبرفقته ‫ابنه الأمير عبدالعزيز بن خالد، بحضور عضو هيئة كِبار العلماء الشيخ عبدالكريم الخضير، وأبناء المفتي.

وتبادل وزير الحرس الوطني والمفتي خلال الزيارة الأحاديث لمناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات المختلفة؛ بينما يأتي جريًا على عادة ولاة الأمر في التواصل المستمر مع العلماء والتشاور معهم.