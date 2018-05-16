مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اعتزال حسام غالي

ماجد محمد(صدى):

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، عن مفاجأة كبرى بشأن اعتزال لاعب الأهلي المصري المعتزل حديثًا، المصري حسام غالي.

وأوضح ” شوبير ” أن هناك إمكانية لعودة قائد الأهلي للملاعب من جديد، بعد رحيل حسام البدري عن تدريب القلعة الحمراء، قائلًا: ” حسام غالي لديه رغبة قوية في العودة للملاعب، ولا يمانع في التراجع عن الاعتزال في الوقت الحالي، ولكن القرار أصبح بيد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني الجديد للفريق. ”