مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اعتزال حسام غالي
كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، عن مفاجأة كبرى بشأن اعتزال لاعب الأهلي المصري المعتزل حديثًا، المصري حسام غالي.
وأوضح ” شوبير ” أن هناك إمكانية لعودة قائد الأهلي للملاعب من جديد، بعد رحيل حسام البدري عن تدريب القلعة الحمراء، قائلًا: ” حسام غالي لديه رغبة قوية في العودة للملاعب، ولا يمانع في التراجع عن الاعتزال في الوقت الحالي، ولكن القرار أصبح بيد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والجهاز الفني الجديد للفريق. ”
ماجد[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 1 ساعة
من المحزن رؤيتك لمرة أخيرة تلمس كرة القدم، تذكرت في لحظة كل ما فعلته من أجلنا تذكرت تشجيعك لنا بالدموع من أجل الفوز فقط لأنك تعشق تراب هذه البلد ستظل قائد يحتذى به.
كابتن حسام رحيلك لن يمنع أنك ستظل كالعادة غالي في قلوبنا ♥️♥️
طلال[ عدد التعليقات: 627 ] نشر منذ 1 ساعة
الغالي اسم علي مسمي وهو فعلا فقلوبنا
وغالي
في لاعيبة كتير حلوين فمصر، بس مشوفتش حد بيعشق فريقه ويزعل عليه وينفعل وقت المباراة ويصرخ علشان نفسه نفوز
زي حسام غالي
zezu[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 11 دقيقة
وداعا..يا باشا