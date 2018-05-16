المبتعثون إلى أمريكا يقعون في حيرة بسبب هلال رمضان

واشنطن(صدى):

احتار المبتعثون في الولايات المتحدة الأمريكية، في بدء صوم شهر رمضان المبارك، اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس.

وكانت منظمات إسلامية في أمريكا، قد أعلنت أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان، بينما أشارت أخرى إلى أن أول يوم سيكون غدًا الخميس.

وأوقع هذا التشتت، المبتعثون في حيرة من أمرهم، وظهر ذلك من خلال تغريداتهم عبر موقع ” تويتر ” ، فمنهم من قرر صوم يوم غد الخميس؛ تزامناً مع إعلان المملكة، ومنهم من قرر بدء الصيام اليوم الأربعاء، توافقاً مع إعلان بعض المنظمات الإسلامية في أمريكا.

من جانبه، أعلن مجمع الملك فهد بن عبدالعزيز في لوس أنجلوس، أن يوم غد الخميس هو أول أيام رمضان، وأول صلاة تراويح ستقام بالمسجد مساء الليلة الأربعاء.