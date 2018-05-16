الحكومات الأوروبية ليس لديها خيارات لتجاوز العقوبات الأمريكية ضد إيران

واشنطن(صدى):

كشفت صحف أمريكية أن الحكومات الأوروبية ليس لديها الكثير من الخيارات لتجاوز العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران والذين يتعاونون معها بشأن الاتفاق النووي.

وحذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، من استعداد واشنطن لفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي ما زالت تتعاون مع النظام الإيراني بعد إلغاء الاتفاق النووي، لافتًا إلى إنه وفقًا لأمر دونالد ترمب الجديد، قد تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة، شركات أوروبية تتعامل مع إيران.

وأوضح ” بولتون ” إن القضية هي أن الأوروبيين يجب أن يعوا ما يقومون به، حيث إن بقاءهم في الاتفاق ومعارضة قرار رئيس الولايات المتحدة ليس في صالحهم، مضيفًا: ” أوروبا تخطط للبقاء في هذا الاتفاق، لكنني أعتقد أنها ستنهار من الداخل وسنرى ذلك، ومن الأفضل للحلفاء الأوروبيين أن يتفقوا مع نهج واشنطن الجديد. ”