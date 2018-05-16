توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ، تكوّن مداري منخفض في بحر العرب وخليج عدن ، يقتصر تأثيره على أجواء المملكة بدفع الرطوبة في طبقات الجو العليا، الذي ينتج عنه تأثير معظم مناطق المملكة بحالة مطرية ابتداءً من مساء الغد إلى الأثنين القادم.

وأشار التقرير, إلى أن تكون الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتُصحب بزخات من البَرد، على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة ، تمتد لتشمل مرتفعات منطقة مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية منها، كذلك على منطقتي الرياض والقصيم، وتسبق الأمطار بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الهيئة, هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على منطقة حائل ومرتفعات منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.