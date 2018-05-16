التأمينات الاجتماعية توجه رسالة لمشتركيها للحفاظ على حقوقهم
وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، رسالة لمشتركيها، مطالبة إياهم بالتأكد من اختيار صاحب العمل للسبب الحقيقي لاستبعادهم عن العمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهم.
حيث قالت التأمينات الاجتماعية عبر صفحتها على ” تويتر ” : ” عزيزي المشترك: لحفظ حقوقك تأكد من اختيار صاحب العمل للسبب الحقيقي لاستبعادك عند تركك العمل ” .
وكانت التأمينات الاجتماعية، قد كشفت عن الأسباب التي توجب استبعاد الموظف من عمله، ومتى يتم اختيارها من قِبل صاحب العمل، ومنها: ” انتهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، الاستقالة، الوفاة الطبيعية، إفلاس المنشأة، وغيرها.
ماجد[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 39 دقيقة
أصبح رواد الأعمال من العاملين لصالحهم الخاص هم الضحية بعد إرتفاع الرسوم والإجراءت المعقدة وعدم التمييز فيما بين مالكي السجلات التجارية والعاملين فالقطاع الحكومي والخاص. بيئة ريادة الأعمال مضمحلة وأنهكها الجفاف والقحط وإذا إستمر الحال هكذا سيكون أغلب رواد الأعمال في السجن..
طلال[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 38 دقيقة
تدخلات بعض المجنسين الذين يملكون مؤسسات كبيرة ولهم رؤوس اموال طائلة ويتحكون في الكثير من مرافق الاقتصاد هم السبب الاول . لذك تراهم يضخون من بني جلدتهم من الاجانب في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية . لان انتمائم ليس لعمان وانما لوطنهم الام
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 704 ] نشر منذ 37 دقيقة
لماذا لا يعقد مؤتمر أو تقام ندوة بين جميع المهتمين بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات العاملة لصالح هذا القطاع يتم فيه مناقشة أهم القضايا التي تهم هذا القطاع وتقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل وتنمية بيئة هذا القطاع.
خديجه[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 36 دقيقة
معك اخي عمار ,, جيد جدا هذا الاقتراح لماذا لا يتم !!
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله مدري
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47136 ] نشر منذ 15 دقيقة
ماشي ..