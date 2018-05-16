التأمينات الاجتماعية توجه رسالة لمشتركيها للحفاظ على حقوقهم

نايف السالم(صدى):

وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، رسالة لمشتركيها، مطالبة إياهم بالتأكد من اختيار صاحب العمل للسبب الحقيقي لاستبعادهم عن العمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهم.

حيث قالت التأمينات الاجتماعية عبر صفحتها على ” تويتر ” : ” عزيزي المشترك: لحفظ حقوقك تأكد من اختيار صاحب العمل للسبب الحقيقي لاستبعادك عند تركك العمل ” .

وكانت التأمينات الاجتماعية، قد كشفت عن الأسباب التي توجب استبعاد الموظف من عمله، ومتى يتم اختيارها من قِبل صاحب العمل، ومنها: ” انتهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، الاستقالة، الوفاة الطبيعية، إفلاس المنشأة، وغيرها.