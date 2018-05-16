الحي يموت والمال يفنى.. آخر ما قاله مدير محمية الخنفة قبل الوفاة

محمود البلوي(صدى):

أعاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تغريد أخر ما قاله مدير محمية الخنفة الراحل سعود بن رجاء الشمري، قبل وفاته، صباح أمس.

وقال ” الشمري ” في تغريدة مثبتة له في حسابه بـ ” تويتر ” : ” لا تعلق سعادتك بغير الله، فإن الحبيب يجفو، والقريب يبعد، والحي يموت، والمال يفنى، والصحة تزول، ولا يبقى إلا ” الحي القيوم ” ومن رعته عين الله، لن تضرهُ أعين الخلق، أسأل الله أن يجعلكم جميعاً في رعايته وحفظه ” .

يذكر أن ” الشمري ” قد توفي، صباح أمس، إثر سقوط طائرة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، برفقة 3 من زملاءه أثناء العمل.