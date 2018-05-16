بناء على طلب المملكة.. جامعة الدول تعقد اجتماعا وزاريا بشأن القدس

عادل الحربي(صدى):

يستعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لعقد دورة غير عادية بالقاهرة غدًا الخميس.

حيث جاء ذلك بناء على طلب المملكة؛ التي تتولى رئاسة القمة العربية حاليًا، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والنظر في القرار الذي اتخذته أمريكا بنقل سفارتها لمدينة ” القدس ” المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزراء سيناقشون الخروج بموقف عربي موحد، ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وكان الفلسطنيون قد نظموامسيرات ضخمة في المنطقة الحدودية من قطاع غزة المحاصر؛ احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى ” القدس ” ، حيث أسفرت هذه المسيرات عن استشهاد نحو 60 فلسطينيًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.