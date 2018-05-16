عادل الحربي(صدى):

في إطار دعم الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” لمبادرات تطوير وتيسير أداء الأعمال، تم تطبيق مبادرة إلغاء التأمين النقدي للحاويات في الموانئ السعودية.

وتتيح المبادرة للتجار استلام حاويتاهم خلال فترة الإعفاء الممنوحة دون دفع أي مبالغ تأمينية؛ مما يُساهم في تخفيض الأعباء المالية المحلية لتمويل الواردات، وكذلك تحسين مركز تصنيف المملكة في مؤشر أداء الأعمال وتيسير التجارة العالمي.

ويُعد التأمين النقدي للحاويات، المبلغ المالي الذي يتقاضه الوكيل الملاحي كتأمين مقابل أضرار الحاويات أو تأخيرها عن فترة الإعفاء الممنوحة من الخط الملاحي “15 يوم”.

يذكر أن عدداً من شركات النقل البحري العاملة بالسوق السعودي، ساهمت في تطبيق هذه المبادرة، وتدعو “موانئ” مختلف الشركات إلى تطبيق هذه المبادرة وتعميمها على جميع الموانئ السعودية، بما يُسهم في تعزيز دور المملكة كمنصة لوجستية عالمية.