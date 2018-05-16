العثور على طفل تائه بحي المونسية في الرياض

عادل الحربي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من العثور على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات تائه في شوارع حي المونسية بالمنطقة ولا يعرف له وجهة.

وكشفت مصادر أن الطفل قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصّة؛ حيث أنه يعاني من صعوبة في التركيز والحديث ولا يعرف ذويه، كما أنه لم يأتِ عنه بلاغ فقدان ليتعرفوا على أسرته حتى الآن، بينما تم تسليمه إلى شرطة الحمراء شرقي العاصمة.