العثور على طفل تائه بحي المونسية في الرياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من العثور على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات تائه في شوارع حي المونسية بالمنطقة ولا يعرف له وجهة.
وكشفت مصادر أن الطفل قد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصّة؛ حيث أنه يعاني من صعوبة في التركيز والحديث ولا يعرف ذويه، كما أنه لم يأتِ عنه بلاغ فقدان ليتعرفوا على أسرته حتى الآن، بينما تم تسليمه إلى شرطة الحمراء شرقي العاصمة.
خديجه[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله ,, الله يحمي ويحافظ علي اطفالنا يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يرد كل الاطفال المفقودين الي اهاليهم ويستر علي اطفالنا
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 720 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم انا يرده لاهله يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47136 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحمد لله على سلامته ,,
,, ان شاء الله يجدونه اهله ويفرحون برجوعه ,,