” الجوازات ” تتيح خدمة توصيل جواز السفر بعد تجديده من ” أبشر “

حمود العنزي(صدى):

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة توصيل جواز السفر السعودي بعد تجديده من منصة ” أبشر ” ، من خلال خدمة ” واصل ” ، في منطقة الرياض، ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي.

وأوضحت الجوازات أن التقديم عن طريق مكاتب البريد السعودي المعتمدة، حيث يستلزم لتنفيذ الخدمة لصاحب الطلب، إحضار نموذج إشعار التجديد، للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني ” المسجل ” أو تسجيل عنوان وطني جديد، إلى جانب سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد، وسيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في ” أبشر “.

يذكر أن خدمة توصيل جواز السفر السعودي بعد تجديده من منصة ” أبشر ” كانت متاحة فقط في منطقة الرياض كمرحلة أولى، وأصبحت الخدمة الآن متاحة في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وللتواصل مع المستفيدين وإبداء الملاحظات والاستفسارات خصصت الجوازات البريد الإلكتروني: [email protected] ، ومركز الاتصال الموحد 992 ، وتطبيق الجوازات في الهواتف الذكية، والموقع الرسمي هنا .