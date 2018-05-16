طلال آل الشيخ يكثف جهوده لمشاركة بطل البطولة العربية في كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

يسعى طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، على مشاركة بطل البطولة العربية في كأس العالم للأندية.

حيث كشف ” آل الشيخ ” ، عن وجود تحركات وطلبات لدى ” الفيفا ” من أجل السماح بالمشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أنه يكثف جهوده في هذا السبيل، فيما بيّن أنه خلال سنتين، ستكون البطولة العربية هي الأولى على مستوى آسيا وإفريقيا، مؤكدًا أنها الأعلى من حيث المكافآت والمنافسة، فضلًا عن مشاركة صفوة الأندية بها.

جدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ستقام تصفياتها من يوم 17 حتى 24 من مايو الجاري، بمحافظة جدة.