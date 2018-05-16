المفتي: عدنان إبراهيم ” مشبوه بأفكاره “
في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن إيقاف عدنان إبراهيم ومنعه من الظهور الإعلامي بأي قناة سعودية، بناءًا على توجيهات من السلطات المختصة، بعد تكذيبه أحاديث صحيح البخاري، نتذكر تصريحات مفتي عام المملكة قبل عام عن رأيه ووصفه لإبراهيم بـ ” مشبوه الأفكار والأراء ” .
حيث وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في حوار قديم له عدنان إبراهيم بالمشبوه بأفكاره وآرائه، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الاهتمام به.
وقال حينها : ” إن مناصحة أمثال عدنان إبراهيم ممكنة، لكن هؤلاء لديهم انخداع بأنفسهم وغرور ، وينبغي على القنوات أن لا تقابله وأن لا تهتم به، لأنه مشبوه بأفكاره وآرائه “.
يُذكر أن عدنان إبراهيم، الذي يقدم نفسه على أنه داعية قال إن صحيح البخاري به بعض الأحاديث التي ” يستحيل أن تكون صحيحة “، بخلاف مغالطات أخرى.
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عصي الدمع[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 52 دقيقة
مش فاهم حاقة يا رقالة
زائر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 42 دقيقة
جزاك الله ير يا شيخ و حفظكم وانتم فخر لنا لانكم عرفتم الدجالين من بداياتهم و للأسف لا يزال هناك من يدافع عن عدمان ابراهيم الضال .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1027 ] نشر منذ 37 دقيقة
.. من اظهر تلك البعرة الخبيثه على السطح هي قناة روثاهم لا بارك الله فيهم
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 25 دقيقة
عدنان ابراهيم
ابو لولوه المجوسي لهذه الامه
والله من سمعت مره كلامه في قناة روتانا اني شكيت في اسلوبه مخادع وكذاب