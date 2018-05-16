تنبيه عاجل لسكان 7 مناطق بالمملكة
أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان 7 مناطق بحالة جوية تنشط فيها الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، وتحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح التنبيه أن الحالة تشمل مناطق كل من : ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، عسير ، تبوك “.
وتبدأ الحالة من الساعات الأولى من صباح الأربعاء وتستمر حتى المساء من نفس اليوم.
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ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 23 دقيقة
اشوا ما قالوا عنا شي اكيد الجو حلو عندنا