تنبيه عاجل لسكان 7 مناطق بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

أصدر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان 7 مناطق بحالة جوية تنشط فيها الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، وتحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح التنبيه أن الحالة تشمل مناطق كل من : ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، عسير ، تبوك “.

وتبدأ الحالة من الساعات الأولى من صباح الأربعاء وتستمر حتى المساء من نفس اليوم.

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