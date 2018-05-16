اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة

القدس(صدى):

في استجابة لطلب المملكة العربية السعودية، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا، غدًا الخميس؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومن المقرر مبحث سبل التحرك لمواجهة القرار ” غير القانوني ” الذى اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس.

وأوضحت مصادر أن اجتماع المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء، والذي تقرر بناءً على طلب فلسطين، سيكون اجتماعًا تحضيريًا للاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب.

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