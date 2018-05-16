الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع إفطار صائم بالسودان

عادل الحربي (صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بتدشين مشروع إفطار صائم بالسودان، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وحضرحفل التدشين كل من النائب الثاني للرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن ،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وأكد النائب الثاني للرئيس السوداني على متانة العلاقات السودانية السعودية واصفا إياها بالراسخة والمتجذرة، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية الواضحة في العالم.