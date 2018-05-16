المتهم الأول بمحاولة شراء قطر النفوذ بأمريكا يعترف باجتماعاته السرية في برج ترامب

تواجه الحكومة القطرية دعوى قضائية في الولايات المتحدة، لمحاولتها رشوة أعضاء الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتأثير على القرارات الأمريكية.

وفي هذا السياق كشف المدير السابق للمكتب الإعلامي بالخارجية القطرية، أحمد الرميحي، المتهم الأكبر بمحاولة قطر شراء النفوذ في الولايات المتحدة، صحة المقاطع التي ظهر فيها داخل ” برج ترامب ” قبل الاجتماع السري بفريق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأوضح المتحدث باسم أحمد الرميحي ،أنه حضر اجتماعًا في برج ترامب، في ديسمبر 2016، زاعمًا أن سبب الاجتماع الرئيسي هو رغبة الرميحي في التواصل مباشرة مع الفريق الانتقالي للسلطة للرئيس ترامب.

وأشار إلى أنه تواجد ببرج ترامب بصفته رئيسًا لشركة قطر للاستثمار، ومرافقًا للوفد القطري الذي التقي فريق ترامب الانتقالي قبل نقل السلطة رسميًا، في ذلك اليوم، نافيًا مشاركة الرميحي في أي اجتماعات مع مستشار الأمن القومي السابق للرئيس، مايكل فلين.