شرطة مكة تحبط محاولة شابين لاغتصاب 3 طالبات

نايف السالم(صدى):

خلصت شرطة مكة ممثلة في رجال البحث والتحري الجنائي ومركز شرطة المنصور، ثلاث طالبات من محاولة اغتصاب تعرضن لها من قِبل شابين ثلاثيين غررا بهن، من خلال دعوتهن للغداء بأحد المطاعم.

وتفصيلا، عقب انتهاء الطالبات من الاختبارات، توجهن مع الشابان لتناول الغداء بأحد المطاعم الشهيرة ، لكن غير الشابان مسار الطريق، وتوجها بالفتيات إلى شقة تخصهما.

وبحسب وسائل محلية، سألت إحداهن عن سبب تغيير المسار ةأبلغهم الشابان بأن المطعم مغلق وقت صلاة الظهر، وعليهم أن يتوجهوا للشقة للانتظار داخلها، حتى يفتح المطعم أبوابه.

وحاول الشابان التعدي على الفتيات، فور وصولهم للشقة ،وسارعت إحداهن بالاتصال بالجهات الأمنية المختصةً، وتم التوجه سريعًا من قبل رجال البحث والتحري الجنائي والمختصين بمركز شرطة المنصور لموقع الاستغاثة.

وتم إلقاء القبض عليهم جميعا، قبل أن يتم تسليم ملف القضية لمركز شرطة المنصور الذي حقق بالواقعة وأحال الجميع إلى النيابة العامة للتحقيق في تفاصيلها.