اليمنيون في حيرة..الحوثي: ” الأربعاء ليس رمضان لكن صوموا “

فهمى محمد(صدى):

أثار الحوثيون الشك والحيرة بين المواطنين اليمنيين، حيث أوضحت دار الإفتاء بحسب ما نشرته وكالة سبأ المسيطر عليها جماعة الحوثي أن من صام يوم الأربعاء ” احتياطا ” فلا بأس.

يأتي ذالك بعد أن أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس وفقا للجنة المكلفة برؤية الهلال.

ورجحت دار الإفتاء صيام يوم الأربعاء بنية مشروطة إن كان من شعبان فنافلة وإن كان من رمضان فمن رمضان .

يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، نهى عن صيام يوم الشك ، وعن استقبال رمضان بيوم أو يومين صيام.

إقرأ أيضًا: