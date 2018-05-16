بالفيديو.. قرش ضخم يثير ذعر مصطافين داخل منتجع

مدريد(صدى):

أثارت سمكة قرش ضخمة طولها 3 أمتار ، ذعر ورعب المصطافين بمنتجع فيونجيرولا في كوستا ديل سول .

حيث استقبلت خدمات الطوارئ الإسبانية ، مكالمات حول رصد سمكة وقت الظهيرة، ورُفعت الأعلام الحمراء على طول أكثر من خمسة أميال من السواحل.

وكانت شوهدت السمكة لأول مرة قبالة شاطئ توريبلانكا قبل رؤيتها من جديد قبالة شاطئ لوس بوليشس.

والتقط المصطافون مقطع فيديو لسمكة يعتقد أنها سمكة تينتوريرا أو قرش أزرق تتحرك على الشاطئ، وطُلب من السباحين مغادرة المياه، بينما بدأت الشرطة المحلية البحث عن السمكة.