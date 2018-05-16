تكليف الزهراني رئيسًا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع خلفًا ل ” الحيدر “

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله المغلوث، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، ،عن قبول وزير الثقافة والإعلام استقالة الأستاذ رضا الحيدر الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ، وتكليف الأستاذ بدر الزهراني خلفا له.

يُذكر أن المغلوث يُواجه ظروفًا عائلية تعرقله من القيام بمهام عمله من مرافقة والده في رحلة علاج، وعلى الجانب الآخر كان الزهراني يعمل مشرفًا على قطاع السينما في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.