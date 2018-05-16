بالفيديو.. ” بوتين ” يتحدى عقوبات أوروبا عابرا بشاحنة إلى القرم

موسكو(صدى):

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال مقطع فيديو وهو يقود شاحنة برتقالية ثقيلة ” كاماز ” لمسافة 19 كيلومترا، إيذانا بتدشين جسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا في تحد لأوكرانيا والعقوبات الغربية.

وتحدث بوتين للعمال الذين استقبلوه على جانبي الجسرمن ناحية القرم، قائلا: ” أخيرا وبفضل عبقرية هذا المشروع، فإن المعجزة تحققت ” . ؛وتبلغ تكلفة بناء الجسر حوالي 3.60 مليار دولار، وسوف يتم افتتاحه للسيارات غدا الأربعاء، بينما سيتم الانتهاء من مسار السكك الحديدية الذي سيعبر هذا الجسر بنهاية 2019.

وفى الجهة الأخرى، صرح الرئيس “بترو بوروشينكو” بأن هذا الجسر غير قانوني ويمثل تحديا خطيرا للقانون الدولي، حيث ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها من أوكرانيا عام 2014، الأمر الذي دفع دول أوروبا والولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد موسكو.