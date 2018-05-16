خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس الفلسطيني
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وأعرب – حفظه الله – خلال الاتصال عن إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في سقوط شهداء وإصابة أبرياء، داعيا الله عز وجل أن يتغّمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.
وجدد – أيده الله – التأكيد لفخامته على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما أكد – رعاه الله – ضرورة بذل الجهد تجاه وقف العنف ضد الأشقاء الفلسطينيين، وقيام المملكة بالدعوة لاجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتوحيد الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعبر عن تقديره للدعم المتواصل الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من حكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
فهد[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 1 ساعة
اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتوحيد الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق..مواقف ليست جديدة عليك ملكنا العظيم الله يديمك ويعطيك العافية ويوفقك في حل قضية فلسطين يارب العالمين
فيصل[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 1 ساعة
قيادتك الحكيمة ستساعد في حل الازمة ان شاء الله
نوير[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسدد خطاك ويعطيك العافية
abdul[ عدد التعليقات: 1245 ] نشر منذ 35 دقيقة
نعم، سيجتمعون وسيستنكرون استنكارا شديد اللهجة، وسيطالبون المجلس الامن والامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية ، والاتحاد الاوروبي ، وحلف الناتو ، وحلف وارسو بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية وتحرير القدس الشريف والشعب الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني بالنيابة عن الامتين العربية والاسلامية وبالنيابة عن جيوش وعساكر المسلمين المنشغلين في الحروب الاهلية والفتن في الشام واليمن وطور سيناء و بلاد العرب المغاربي.