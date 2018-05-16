وظائف إدارية للخريجين في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للخريجين الجدد، ضمن برنامج احتضان المواهب والتدريب الوظيفي، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: محلل المدفوعات: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، محلل التخطيط المالي: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

وقالت الشركة، إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2018م.

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