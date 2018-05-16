آل الشيخ يرافق المنتخب الوطني بمعسكر سويسرا

ماجد محمد(صدى):

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن موافقته على مرافقة منتخب بلاده، في معسكره النهائي استعدادًا للمشاركة في مونديال روسيا الشهر المقبل.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان: دعمًا للمنتخب السعودي في استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم بروسيا، ومساندة له في المرحلة المقبلة، فقد قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مرافقة المنتخب الأول خلال معسكره الإعدادي الأخير قبل المونديال “.

وأضاف البيان: المعسكر الإعدادي سيقام خلال الفترة من 20 مايو حتى 8 يونيو بسويسرا، ويجري خلاله الأخضر 3 مباريات مع منتخبات إيطاليا وبيرو وألمانيا، ويأتي هذا المعسكر كخطوة أخيرة قبل المشاركة في المونديال العالمي.