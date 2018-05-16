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بالفيديو.. فتاة تحول نفسها إلى ” موناليزا “

بالفيديو.. فتاة تحول نفسها إلى ” موناليزا “
لندن(صدى):

أثارت فتاة تُدعى ” هيا يويا 27 عاماً ” ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما حولت نفسها إلى ” الموناليزا ” كتكريم للرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

حيث استخدمت يويا المكياج فقط لتحويل نفسها إلى الموناليزا، حيث بدت سمات وجهها متطابقة تقريبا مع اللوحة الشهيرة ، واستغرقت عملية التحول ما يقرب من ست ساعات.

لم تتوقف إبداعات الفتاة الشابة، وظهرت في لقطات أخرى وهي تعيد إحياء لوحة ” سيدة مع قاقم ” وهي من أعمال ليوناردو دا فينشي أيضا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47114 ] نشر منذ 19 دقيقة

اهل العقول في راحة تامه ,,

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