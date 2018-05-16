بالفيديو.. فتاة تحول نفسها إلى ” موناليزا “
أثارت فتاة تُدعى ” هيا يويا 27 عاماً ” ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما حولت نفسها إلى ” الموناليزا ” كتكريم للرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.
حيث استخدمت يويا المكياج فقط لتحويل نفسها إلى الموناليزا، حيث بدت سمات وجهها متطابقة تقريبا مع اللوحة الشهيرة ، واستغرقت عملية التحول ما يقرب من ست ساعات.
لم تتوقف إبداعات الفتاة الشابة، وظهرت في لقطات أخرى وهي تعيد إحياء لوحة ” سيدة مع قاقم ” وهي من أعمال ليوناردو دا فينشي أيضا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47114 ] نشر منذ 19 دقيقة
اهل العقول في راحة تامه ,,