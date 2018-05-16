” مودة ” ترد على الإشاعات التي ادعت ترويج الجمعية لمفاهيم مسيئة للمرأة

علي القحطاني(صدى):

نشرت جمعية مودة الخيرية بيانًا ردًا على الإشاعات التي ادعت ترويج الجمعية لمفاهيم مسيئة للمرأة وتشجيعها على تعنيف الزوجات من خلال محتوى حقيبة تدريبية للمقبلين على الزواج.

وقالت الجمعية في بيانها أن الحقيبة خاصة بوكالة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي من ألزمت الجمعية بمضمونها، موضحة أنها أرسلت ملاحظاتها على الحقيبة للوزارة أكثر من مرة؛ لكن لم يجرِ تعديلها.

وأشارت جمعية مودة إلى أن قبولها بالتدريب على حقيبة الوزارة يأتي في إطار حرصها على تدريب المقبلين على الزواج؛ لكن ذلك لم يمنعها من إرسال ملاحظاتها على الحقيبة لمراكز التدريب، مشددة على أن المدرب استعرض الشرائح المتضمنة للملاحظات من باب التحذير منها.