ممارسات غير صحية لعامل تقوده للعقاب واعتذار أمانة المنطقة الشمالية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهرعامل وافد في سوق الخضار المركزي يقوم بممارسات غير صحية، وبدورها أوضحت أمانة المنطقة الشمالية أن ماقام به العامل والذي يعمل في التحميل والتنزيل هو تصرف فردي شخصي، مشددةً على أنه تم اتخاذ الإجراء النظامي بحق المقاول والعامل المخالف.

وأضافت الأمانة، في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، إنها ألزمت جميع المزارعين العاملين في السوق بتطبيق الممارسات الصحية الخاصة بتغطية الخضروات الورقية، من خلال استخدام أغطية مناسبة لها، مشيرة إلى تكثيف أعمال الرقابة على سوق الخضار المركزي خارج الدوام الرسمي لمنع أي ممارسات غير صحية تقوم بها العمالة الوافدة.

ومن جانبها، أعلنت أمانة المنطقة الشمالية اعتذارها عما بدر من العامل من تصرف شخصي، مؤكدة أنها تعمل حاليًّا على خطة تطويرية متكاملة لسوق الخضار ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.