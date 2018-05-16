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بالفيديو.. طفلة تصفع شقيقها الرضيع بطريقة مروعة

بالفيديو.. طفلة تصفع شقيقها الرضيع بطريقة مروعة
متابعات(صدى):

اعتدت طفلة على شقيقها الرضيع بطريقة قاسية بدافع الغيرة منه .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، وهي تلعب مع شقيقها الرضيع وفجأة صفعته على وجهه بطريقة مروعة، مما تسبب في صدمة والدتهما .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3144 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههه عسل ياحليلها تصير مع الكائنات الصعنونه

[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 1 ساعة

إذا شاف هذا الفيديو لمّا يكبر إن شاء اللّه راح ينتقم الأفضل أنها تمسحوا😂😂😂

[ عدد التعليقات: 47114 ] نشر منذ 17 دقيقة

هههههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 11 دقيقة

غيرة صافعة

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