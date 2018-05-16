بالفيديو.. طفلة تصفع شقيقها الرضيع بطريقة مروعة
اعتدت طفلة على شقيقها الرضيع بطريقة قاسية بدافع الغيرة منه .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، وهي تلعب مع شقيقها الرضيع وفجأة صفعته على وجهه بطريقة مروعة، مما تسبب في صدمة والدتهما .
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3144 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه عسل ياحليلها تصير مع الكائنات الصعنونه
دهر⏳[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا شاف هذا الفيديو لمّا يكبر إن شاء اللّه راح ينتقم الأفضل أنها تمسحوا😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47114 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههه ,,
تميم[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 11 دقيقة
غيرة صافعة