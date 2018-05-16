بالفيديو.. طفلة تصفع شقيقها الرضيع بطريقة مروعة

متابعات(صدى):

اعتدت طفلة على شقيقها الرضيع بطريقة قاسية بدافع الغيرة منه .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، وهي تلعب مع شقيقها الرضيع وفجأة صفعته على وجهه بطريقة مروعة، مما تسبب في صدمة والدتهما .