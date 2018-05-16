مليشيا الحوثي تعترف بمقتل قادتها في قصف التحالف لمقر الرئاسة بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

اعترفت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد قادتها على يد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وكشفت مصادر أنه من المرجح مقتل القادة الحوثيين في غارات التحالف التي استهدفت رئاسة الجمهورية بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن القيادي الذي لقى حتفه هو أحمد محمد يحيى حامد وزير إعلام الحوثيين وواحد من المطلوبين على قائمة الـ40 إرهابيًا.

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