بالفيديو.. ” منشاوي ” يكشف أبرز مخالفات شركات الخدمات الأمنية

عادل الحربي(صدى):

أوضح العميد متقاعد محمد منشاوي، مدير مؤسسة الحراسات الخاصة، أبرز مخالفات شركات الخدمات الأمنية في تشغيل أفراد الأمن.

وقال منشاوي، خلال مشاركته في برنامج “ يا هلا ” إن أبرز هذه المخالفات، العمل دون راحة، و12 ساعة بدلًا عن 8 ساعات، والعمل 7 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى وجود رواتب متدنية ومتأخرة، وعدم وجود تأمين.

وأضاف العميد متقاعد أن ضمن المخالفات افتعال مخالفات لامتصاص دم العامل، كما أن هناك بعض شركات الخدمات الأمنية تستغل حاجة أفراد الأمن للعمل واللي ما يخاف الله خاف منه.