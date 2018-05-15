الأخضر يحقق فوز دولي بالتغلب على اليونان

نواف السالم(صدى):

تمكن المنتخب الوطني من الفوز على نظيره اليوناني، في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية في إسبانيا ضمن استعدادات نهائيات كأس العالم بروسيا 2018م.

وفاز الأخضر على نظيره اليوناني بهدفين مقابل هدف، حيث سجل سالم الدوسري الهدف الأول وتمكن محمد كنو من تسجيل هدفه الدولي رقم 1 ليكون الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 78 من عمر البماراة،

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