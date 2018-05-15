دانون تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والخرج

فاطمة المالكي(صدى):

تُوفر شركة دانون ” DANONE” للصناعات الغذائية والتغذية الطبية، عدة وظائف شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير البحوث وتطوير المنتج (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الزراع .

– أخصائي محاليل التغذية الصحية (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات: (العلوم الطبية، أو الأدوية، أو التغذية) .

وكشفت الشركة، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال الدخول عبر الرابط التالي: من هنا..