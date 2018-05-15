بالفيديو .. نجاح حملة عتق السجين ” بندر القحطاني ” في جمع 50 مليون ريال

نايف السالم(صدى):

كشفت حملة عتق رقبة السجين بندر مبارك القحطاني، التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، عن نجاحها في جمع قيمة الدية المطلوبة وقدرها 50 مليون ريال .

وصرح حمود الشيباني المسؤول على حساب الحملة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، مساء اليوم الثلاثاء : ” ألف مبروك لبندر، وألف مبروك لقحطان.. الحمد الله على اكتمال الدية “.

ومن جانبه، عبر والد السجين بندر عن سعادته وامتنانه لكل من ساهم في عتق رقبة ابنه وإطلاق سراحه.

ويُذكر أن الحملة دشنها مجموعة مواطنين، منذ نحو 10 أيام، في حي المزاحمية بغرب الرياض، لجمع مبلغ الدية، وعتق رقبة السجين بندر القحطاني، التي اشترطها ولي دم القتيل ” صلاح خلف “.