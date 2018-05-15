بالفيديو .. نجاح حملة عتق السجين ” بندر القحطاني ” في جمع 50 مليون ريال
كشفت حملة عتق رقبة السجين بندر مبارك القحطاني، التي تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، عن نجاحها في جمع قيمة الدية المطلوبة وقدرها 50 مليون ريال .
وصرح حمود الشيباني المسؤول على حساب الحملة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، مساء اليوم الثلاثاء : ” ألف مبروك لبندر، وألف مبروك لقحطان.. الحمد الله على اكتمال الدية “.
ومن جانبه، عبر والد السجين بندر عن سعادته وامتنانه لكل من ساهم في عتق رقبة ابنه وإطلاق سراحه.
ويُذكر أن الحملة دشنها مجموعة مواطنين، منذ نحو 10 أيام، في حي المزاحمية بغرب الرياض، لجمع مبلغ الدية، وعتق رقبة السجين بندر القحطاني، التي اشترطها ولي دم القتيل ” صلاح خلف “.
احمدالقحطاني[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
الديه مبالغ فيها جدااا اسأل الله السلامه
تميم[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات
ناصر[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجازيكم خير
الابهاوي[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 54 دقيقة
كفووووووووووووووووووووووووووو
ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 14 دقيقة
ومااازاات المتاجره بالدماء مستمره
ماذا لوانفقت هذه الملايين في معيشه الالاف من الاسر نساء واطفال
هل تعلمون ان هناك سماسره وعموله لمن يتولى جمع الديات…!
هل تعلمون انها اصبحت تجاره للبعض
عموما بحمد لله اراد الله للقاتل حياه حتى حين
وغفر الله للمقتول
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 9 دقائق
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 7 دقائق
هذا المبلغ يعتق ١٦٦ نفس حكم عليها بالسجن لسداد دية قتل خطأ… فعجبأً ان يتركو بالسجون وتدفع لمن تعمد ازهاق نفس مؤمنه……؟
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4933 ] نشر منذ 1 دقيقة
واذا اخذ ٥٠ مليون بينسى ولده وينجبر قلبه 😕…!!!! معقووووووول
ولاكنوز الدنيا ممكن تعوض …. الله المستعان