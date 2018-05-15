وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف بحثية وهندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأفادت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة وفقا للمسميات التالية :

– أخصائي تقني: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (علم الأحياء، أو الكيمياء الحيوية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– ممثل المتحف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو العلاقات العامة، أو علوم التكنولوجيا)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– مهندس تصميم النماذج: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التصميم الصناعي، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو المواد).

– قائد فريق توصيف المراحل الصلبة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة الكيميائية، أو علم المواد ).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء، ولمعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة؛ الدخول على الرابط التالي من هنـــا .