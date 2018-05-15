فيديو طريف لعابد فهد ونادين نسيب من كواليس مسلسل ” طريق “

أماني الغامدي(صدى):

روج الفنان عابد فهد والفنانة نادين نسيب لمسلسلهما المنتظر عرضه في شهر رمضان الكريم ” طريق ” ، بفيديو طريف بينهما .

وظهر النجمان في المقطع في كواليس تصوير المسلسل يجلسان معاً بعفوية، حيث قام النجم السوري بتصفح مجموعة من الأوراق، بينما جلست النجمة اللبنانية تحدثه وهي تحمل هاتفها، وما أن نادته باسمه حتى راح يبحث عن مصدر الصوت، لتندهش نادين وتخبره بأنها وحدها معه في المكان.

وأكملت حديثها لتسأله عن المسلسل بطريقة مميزة، فسألته ما هو الطريق الذي سيسلكه: خيانة او غيرة أم حب؟ إلا أنه امتنع عن الرد .

وعلقت نادين على المقطع قائلة ، ” عابد هو أكثر انسان طريف، لا يمكنني أن أمسك نفسي، أحب هذا الرجل ” .