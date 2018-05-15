” طه ” عن المواطن نواف: تم اختطافه وتحديد اقامته بقطر

فهد بن عبدالله(صدى):

علق الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الثلاثاء، على طريقة تعامل النظام القطري المواطن السعودي نواف طلال الرشيد الذي يحمل نظام سفر قطري ويطالب بالعودة إلى وطنه.

واستنكر ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” التظاهرات في الدوحة والتي تطالب بمنع عودة المواطن نواف إلى وطنه السعودية بالرغم من منع التظاهر داخل الدوحة.

وقال ” مواطن سعودي يحمل جواز سفر نظام قطر يقرر الرجوع لـ وطنه السعودية .. فـ يتظاهر الـمحايدون الكرام!؟ طبعاً المحايدون لا يستطيعون التظاهر في الدوحة لأن ممنوع ولكن يقررون زعزعة أمن وطنهم لإثبات حيادهم الأعوج “.

وأكد ” طه ” أن المواطن نواف طلال الرشيد كان شبه مختطف من قبل نظام قطر وتحت المراقبة من قبل الاستخبارات القطرية، حيث لا يُسمح له استغلال أي سيارة غير سيارة سفارة النظام فقط.

كما أشار إلى أن المواطن نواف حاول الوقوف مع أهله ووطنه منذ بداية الأزمة القطرية والمقاطعة العربية لها، ولكن الأمير تميم بن حمد رفض ذلك وقي إقامته وتحركاته.

وأضاف ” طه ” : ” ولهذا وفي إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة لحماية المواطن الخليجي من اختطاف نظام قطر له ولورود طلب من السلطات المختصة بحماية المواطن يتم ترحيل وإرجاع مواطنها المذكور كـ السيد نواف طلال الرشيد إلى وطنه حسب طلبه ولحمايته من إرهاب ومضايقات تنظيم الحمدين “.

يُذكر أنه وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، اليوم الثلاثاء، ترحيل السيد نواف طلال الرشيد إلى المملكة ، يوم السبت الموافق 12 مايو 2018.

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