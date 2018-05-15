صرف أكثر من 23 مليون ريال مكافآت طلاب مدارس تبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس تعليم المنطقة, بلغت أكثر من 23 مليون ريال, حتى نهاية شهر رجب 1439هـ .

وكشف إبراهيم بن حسين العُمري مدير تعليم تبوك، عن دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – معبراً عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى, ونائبه ومسؤولي الوزارة على حرصهم ومتابعتهم لما يخدم العملية التعليمية.

وأضاف العُمري مثمناً جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

ومن جانبه, ذكرعبدالله بن ظاهر البلوي، مدير إدارة الشؤون المالية بتعليم تبوك ، أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات أودعت، أمس الإثنين, في حسابات أولياء أمورهم وتتضمن مكافآت مدارس تحفيظ القرآن الكريم, ومكافآت الاغتراب, وإعانة أبناء منسوبي التعليم المتوفين.