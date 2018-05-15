بالفيديو.. رد فعل صادم لطفلة لحظة تكلم دمية أمامها
أصيبت طفلة صغيرة بحالة من الفزع والخوف الشديد لحظة تكلم الدمية وهي تلعب بها.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة وهي تلعب بدميتها وفجأة بدأت تتكلم مما أثار فزع الطفلة التي راحت تصرخ وتبتعد عن اللعبة من شدة خوفها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47107 ] نشر منذ 2 ساعتين
علقنا عليها مع الخبر الاول ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 2 ساعتين
بحكم علمي بأخبار الجان ….
احذروا يالربع من الدمى غالباً يتجسد بها الجان ليرعب بها خاصة الأطفال..
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1021 ] نشر منذ 1 ساعة
للتوضيح… بمكن البنت لما تكلمت الدميه ظهر لها جني بشكل بشع اخافها… وطبيعي الكاميره والحاضرين لن يشاهدوه … لأن للجن القدره على الظهور لمن يريدون فقط
السعودي[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 55 دقيقة
صادم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3129 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ياحياااتي خافت من قلب هههههههه