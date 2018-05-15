بالفيديو.. رد فعل صادم لطفلة لحظة تكلم دمية أمامها

نورة الشهري(صدى):

أصيبت طفلة صغيرة بحالة من الفزع والخوف الشديد لحظة تكلم الدمية وهي تلعب بها.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة وهي تلعب بدميتها وفجأة بدأت تتكلم مما أثار فزع الطفلة التي راحت تصرخ وتبتعد عن اللعبة من شدة خوفها.